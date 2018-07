In diesen Tagen blicken fast alle Autohersteller mit Pressemeldungen auf das erste Halbjahr 2018 zurück. Oft melden sie stolz, wie viele Autos sie bisher in diesem Jahr auf die Straße bringen konnten. Nicht alle dieser Meldungen posten wir in diesem Auto-Blog. Denn dann wären wir nur noch eine lieblose Abspielstation für Pressemitteilungen. Solche SEO- und Klick-Bettel-Spielchen gibt es in anderen Auto-Blogs mehr als genug. Trotz lies mich eine Nachricht aufhorchen. Denn Toyota hob in seiner Meldung den großen Anteil ausgelieferter Hybridfahrzeuge hervor.

46 Prozent Hybrid-Quote beeindrucken!

Schließlich, das gebe ich offen zu, hielt ich Hybridfahrzeuge bisher eher für eine Randerscheinung. Offensichtlich ist das ein Fehleinschätzung. Denn der Anteil der Hybriden am weltweiten Gesamtabsatz von Toyota liegt inzwischen bei 46 Prozent. In Westeuropa entscheiden sich sogar 58 Prozent der Neuwagenkäufer bei Toyota für ein Modell mit der Kombination aus Verbrennungs- und Elektromotor.

Für den gesamten Markt weist das Kraftfahrt-Bundesamt in Deutschland für die Hybridfahrzeuge gerade mal einen Anteil von 3,3 Prozent. Das klingt schon eher nach der Randerscheinung, von der ich ausging. Damit ist Toyota in diesem Marktbereich der Konkurrenz meilenweit enteilt. Bei der Luxus-Tochter Lexus liegt diese Quote weltweit inzwischen sogar bei 62 Prozent. In Europa erreicht der Anteil der Hybridfahrzeuge bei Lexus fast bei 100 Prozent. Hybrid als Frage des Geldbeutels?

Gut möglich, trotzdem sollte niemand annehmen, dass sich Lexus-Kunden besonders für eine teilweisen elektrische Fortbewegung interessieren. Der hohe Anteil der Hybriden von Lexus ist eher eine Folge der Modellpolitik. Denn auf vielen europäischen Märkten bestimmt der Kraftstoffverbrauch im Normzyklus die Höhe der Steuern. Deshalb bietet Lexus in Europa fast ausschließlich Hybrid-Versionen seiner Fahrzeuge an. Insofern heißt es hier, wer Luxus wählt, der entscheidet sich automatisch auch für einen Hybrid.

Trotzdem sind die Quoten eindrucksvoll. Bei der Stammmarke Toyota kommt die Hybrid-Version des Toyota C-HR in Europa inzwischen auf einen Anteil von 85 Prozent. Vom Kleinwagen Yaris Hybrid brachte Toyota in Europa 66.300 hybride Einheiten auf die Straße. Beim Toyota Abriss Hybrid sind es 49.600 Fahrzeuge und der Toyota RAV4 Hybrid ist immerhin für 37.200 Einheiten mit Hybrid-Technik gut. Insgesamt verkaufte Toyota in Europa im ersten Halbjahr dieses Jahres damit 257.000 Fahrzeuge mit Hybridantrieb. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Zuwachs von satten 23 Prozent.

Toyota fährt die Ernte auf einem Feld ein, das Mitte der 1990er-Jahre bestellt wurde!

Auch wenn der Marktanteil von Toyota in Europa „nur“ bei sechs Prozent liegt, sind die Hybrid-Quoten beeindruckend. Ein großen Anteil daran haben natürlich die lange Erfahrung und die Breite des Hybrid-Angebots des japanischen Autobauers. Denn der erste hybride Toyota Prius von 1997 ist inzwischen längst ein gesuchter Klassiker. Zudem hat das Thema Hybrid bei Toyota nicht mehr den Anspruch, das Credo der Weltverbesserung offen vor sich herzutragen.

Beim Prius steckte die Technik in einer auffälligen Karosserie, die viele potenzielle Kunden verschreckte. Jetzt gibt es bei Toyota und seiner Edel-Tochter Lexus 16 Modelle mit hybridelektrischem Antrieb. Die Technik ist damit praktisch in der Mitte der (automobilen) Gesellschaft angekommen. Dies erklärt die Zuwächse und die stattlichen Zahlen. Doch mich macht das vor allem nachdenklich.

Denn wenn ich beispielsweise ins aktuelle Volkswagen-Programm sehe, dann sind Hybrid-Modelle dort immer noch die Ausnahme. Erste Versuche gab es bei VW schon in den 1990er-Jahren mit dem Golf CityStromer. Heute gibt es bei Volkswagen die Hybriden VW Golf GTE und Passat GTE. Bei der Edel-Tochter Audi war ich mal mit dem Diesel-Plug-in-Hybrid Audi Q7 e-tron 3.0 TDI unterwegs. Doch in der Masse des Programms ist das Thema Hybrid immer noch nicht angekommen, auch wenn in diesem Moment gerade ein Porsche Cayenne mit dem zusätzlichen E im Kennzeichen vor meinem Fenster parkt.

Das ist wirklich bedenklich!

Das während sich bei Japans größtem Autobauer der Hybrid langsam zum Standard entwickelt, ist er bei Europas Branchenführer wohl immer noch die Ausnahme. Denn zu den Absatzzahlen dieser Modelle findet sich im Pressebereich von VW erstaunlich wenig. Klingt nicht nach einer Erfolgsgeschichte. Auch die Straßenprobe lässt vermuten, dass die Hybrid-Quoten bei VW längst nicht auf dem Niveau von Toyota liegen. Insofern sieht fast so aus, als ob die Wolfsburger einen Trend verpennt haben. Mal gucken, wann VW aufwacht!