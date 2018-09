Mercedes präsentierte heute Abend den Mercedes-Benz EQC. Wir zeigen Euch die ersten Bilder vom vollelektrischen SUV des schwäbischen Autobauers.

Wenn wir in ein paar Jahren auf das Jahr 2018 zurückblicken, wird es (vielleicht) heißen, das war doch das Jahr, wo das Elektroauto anfing, den Mainstream zu erobern. Denn immer mehr Premiumhersteller stellten ihre elektrischen Fahrzeuge vor. Heute Abend stellte Daimler in Stockholm seinen Mercedes-Benz EQC vor.

Mit dem vollelektrischen SUV legt Mercedes-Benz – sprichwörtlich – den Schalter um. Auch wenn die Premiere heute eher eine Ankündigung war. Denn der elektrische Mercedes-Benz kommt erst Mitte 2019 zu den Kunden. Damit läuft Mercedes der Konkurrenz etwas hinterher. Denn der vor einem halben Jahr präsentierte Jaguar I-Pace rollt in diesen Tagen bereits zu den ersten Kunden. Bei Audi startete vor wenigen Tagen die Serienproduktion des Audi e-tron, obwohl der Elektrik he SUV der Bayern erst in gut zwei Wochen in den USA Premiere feiert.

Doch Mercedes hat in der Vergangenheit mehrfach bewiesen, dass ein später Markteintritt den Erfolg des schwäbischen Autobauers nicht verhindert. Und in der Tat hat der elektrische Crossover gute Chancen, sich seinen Teil vom Kuchen des Markts abzuschneiden. Denn die gestreckte Dachlinie sowie die Scheibengrafik mit einer tief positionierten Bordkante und dem coupéhaften Dacheinzug am Heck positionieren den Elektro-Mercedes optisch zwischen einem SUV und einem SUV-Coupé. Kunden mögen das!

Zwei Elektromotoren treiben den Mercedes-Benz EQC

Das Herzstück des Mercedes-Benz EQC ist der neu entwickelte Antrieb. Der EQC verfügt an der Vorder- und der Hinterachse über je einen eigenen elektrischen Antriebsstrang. Damit gilt der SUV als „Allrader“. Ungewöhnlich ist die Auslegung der Motoren. Denn die vordere E-Maschine ist für den schwachen bis mittleren Lastbereich auf bestmögliche Effizienz optimiert. Der Elektromotor am Heck sorgt für etwas mehr Dynamik. Zusammen bringen die beiden Elektromotoren eine Systemleistung von 408 PS (300 kW) auf die Straße. Das maximale Drehmoment beider E-Maschinen liegt zusammen bei 765 Newtonmetern.

Die für das Fahren notwendige Energie speichert der EQC in einer Lithium-Ionen-Batterie mit einer Kapazität von 80 kWh. Das reicht, zumindest im Fahrzyklus des NEFZ, für eine Reichweite von mehr als 450 Kilometern. Wobei das ein vorläufiger Wert ist. Das tatsächliche Ergebnis der Abnahme steht noch aus. Zudem ist Mercedes so ehrlich, in der Pressemitteilung zur Premiere des EQC darauf hinzuweisen, dass der Verbrauch und die Reichweite auch bei Elektrofahrzeugen sehr stark von der Fahrweise abhängen.