Erst vor ein paar Wochen sprach das Handelsblatt in einem seiner Artikel vom „Vermächtnis von Vorstandschef Sergio Marchionne“. Gemeint war die Nachricht, dass FIAT Chrysler dank der Leitung von Sergio Marchionne schuldenfrei sei. Zusammen mit dieser Nachricht gab FIAT bekannt, dass der Italo-Kanadier Ende des nächsten Jahres in den Ruhestand treten werde. Doch diese Pläne sind inzwischen Makulatur. Denn heute Nacht gab Fiat überraschend das sofortige Ausscheiden von Sergio Marchionne aus dem Unternehmen bekannt.

Nach einer Schulter-Operation sei es, wie der italienisch-amerikanische Autoriese in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt gab, zu unerwarteten Komplikationen gekommen. Der Gesundheitszustand von Sergio Marchionne habe sich – Zitat – in den „letzten Stunden deutlich verschlechtert“. Daher werde „Marchionne nicht mehr an seinen Arbeitsplatz zurückkehren können“. Das sind dramatische Nachrichten, die auf schwerwiegende Komplikationen hindeuten und fast an der Chance einer Genesung zweifeln lassen.

Dazu passen auch die Worte von Fiat-Präsident John Elkann, der ein eigenes Statement zum Ausscheiden von Sergio Marchionne veröffentlichte. In sehr persönlichen Worten spricht der Enkel des legendären Fiat-Chefs Giovanni Agnelli von einem ungerechten Schicksalsschlag. Elkann teile den Schmerz der Familie Marchionne und bat darum, die Privatsphäre von Sergio und seinen Liebsten zu wahren. Das klingt fast schon wie ein Nachruf!

Mike Manley übernimmt

Der Verwaltungsrat des Unternehmens ernannte daher Mike Manley mit sofortiger Wirkung zum Vorstandschef (CEO) der Aktiengesellschaft Fiat Chrysler Automobiles. Damit werde, so heißt es bei FIAT, der bereits in den letzten Monaten eingeleitete CEO-Übergangsprozess beschleunigt. Bei Ferrari übernimmt Louis C. Camilleri den Posten des Vorstandschef. Den Posten des Ferrari-Präsidenten, den Sergio Marchionne ebenfalls ausübte, übernimmt Fiat-Präsident John Elkann.

1999 wählte eine internationale Jury Ferdinand Piëch zum Automanager des Jahrhunderts. Würde man diese Wahl heute wiederholen, dann hätte Sergio Marchionne gute Chancen auf einen der vorderen Plätze. Denn Marchionne war seit 14 Jahren Chef bei FIAT. Als Marchionne dieses Amt übernahm, steckte FIAT in der größten Krise seiner Unternehmensgeschichte. Eine verfehlte Modellpolitik und die schlechte Qualität der Produkte hatten den Marktanteil zertrümmert.

Gleichzeitig kosteten zahlreiche Unternehmensbeteiligungen in allen möglichen Branchen viel Geld. In der Not holte FIAT sich General Motors als Partner an Bord und räumte den Amerikanern sogar eine Option auf die Übernahme des ganzen Unternehmens ein. Doch mit Sergio Marchionne gelang die Umkehr. Marchionne entflocht den Konzern. Dann löste der Manager die Verbindung zu General Motors und übernahm stattdessen dessen US-Rivalen Chrysler.

Sergio Marchionne bewahrte FIAT die Unabhängigkeit

Zur Überraschung vieler Analysten schafften FIAT und Marchionne, was Daimler zuvor nicht gelungen war. Denn unter der Führung von Marchionne wurde auch aus Chrysler ein profitabler Bestandteil des Unternehmens. Dabei schreckte der Manager Marchionne auch vor unpopulären Entscheidungen nicht zurück. Denn seit 2014 sitzt die Holding Fiat Chrysler Automobiles N.V. formal in Amsterdam. Das nagte am Stolz vieler italienischer FIAT-Mitarbeiter. Doch die Steuerersparnisse rechtfertigten diese Entscheidung.

Gleichzeitig ist die Entscheidung ein gutes Beispiel dafür, wie kompromisslos Sergio Marchionne seinen Job verstand. Sein Auftrag war die Sicherung der Unabhängigkeit von FIAT. Diesen Auftrag verfolgte Marchionne konsequent, ja fast gnadenlos. Der Erhalt der Unabhängigkeit – bis heute – wird wohl auf Dauer das Vermächtnis von Sergio Marchionne bleiben. Der vorzeitige Rücktritt ist tragisch für den Menschen Sergio Marchionne und das Unternehmen Fiat. Denn Fiat verliert einen Steuermann, der das Unternehmen aus höchster Seenot rettete und in ruhige Fahrwasser führte.

Der Rücktritt trifft das Unternehmen zur Unzeit!

Denn FIAT lebt inzwischen primär vom Kleinwagen FIAT 500, der inzwischen seit 2007 auf dem Markt ist. Bei Chrysler sorgen die Modelle von Jeep für Rendite. Doch in der Diesel-Krise fehlen den Jeep in Europa konkurrenzfähige Motoren. Auch FIAT arbeitet an Zukunftsthemen wie der Elektrifizierung und dem autonomen Fahren. Sergio Marchionne wird dem Unternehmen dabei fehlen.