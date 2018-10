Vor ein paar Minuten macht mein Rechner „Ping“ und im E-Mail-Postfach liegt dieses Foto. Skoda gibt uns mit diesem Bild einen ersten Blick auf den angekündigten Nachfolger des Skoda Rapid. Noch in diesem Jahr soll der neue Skoda auf Basis der MQB-A0 Plattform von Volkswagen feiern.

Das neue Schrägheckmodell bringt als erstes Serienmodell die neue Designsprache des Hauses mit. In den vergangenen drei Jahren hat Skoda diese mit zahlreichen Studien angekündigt. Dynamischer und markanter als bisher will Skoda damit auftreten. Der Fünftürer, der den seit 2012 verfügbaren Skoda Rapid ersetzen dürfte, gefällt dabei in der Tat mit einer attraktiven Silhouette. Auffällig ist besonders die Signatur auf der C-Säule. Wobei es sich jedoch eher um eine Lichtspiegelung als ein Leuchtelement handeln dürfte.

Die MQB-A0 Plattform kommt im VW-Konzern unter anderem bereits beim aktuellen VW Polo zum Einsatz. Bei der Testfahrt mit dem Polo waren wir vom Platzangebot beeindruckt, das im Kleinwagenbereich die Maßstäbe verschiebt. Deshalb paßt diese Plattform auch gut zum Nachfolger des Rapid, der zwischen dem Kleinwagen Skoda Fabia und dem kompakten Octavia angesiedelt ist. An dieser Positionierung dürfte sich auch beim Nachfolger nichts ändern.

Interessant ist jedoch, dass Skoda den Namen Rapid in seiner Ankündigung heute früh nicht verwendet. Stattdessen ist dort nur von ersten Blick auf künftiges Kompaktmodell die Rede. Doch der Rapid ist inzwischen seit 2012 auf dem Markt. Deshalb sollte es sich bei diesem künftigen Kompaktmodell um den Nachfolger des inzwischen sechs Jahre alten Autos handelt. Mal gucken, wie das dann bei der Premiere heißen wird.