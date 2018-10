Der Mercedes-Benz C 111 ist legendär. Obwohl dem Stuttgarter Autobauer den Sportwagen nie in Serie baute, ist der Sportwagen in den Herzen vieler Autofans unvergessen. Mit dem C 111 experimentierte Mercedes-Benz in den 1960er und 1970er-Jahren mit unterschiedlichen Motor-Konzepten. Jetzt kündigt ein Auktionshaus an, Anfang November zwei der damals genutzten Wankelmotoren zu versteigern.

Zum Startpreis von 350.000 Euro bietet Ni-Cola Classics Automobilia Auctions & Classic Car Sales aus Ladenburg zwei Wankelmotoren zum Kauf an. In der Artikelbeschreibung gibt das Auktionshaus an, dass Mercedes die Motoren damals in ersten C 111 einsetzte. Zum Angebot gehören neben den Motoren auch Unterlagen wie Prüfbücher sowie einige Ersatzteile und Pläne. Als ich von dieser Nachricht hörte, war ich überrascht.

Denn um den Mercedes-Benz C 111 ranken sich zahlreiche Mythen. Die Entwicklung des Sportwagens startete 1967. Gut zwei Jahre später tauchten die ersten Fotos des Erlkönigs in Autozeitschriften wie „auto, motor und sport“ auf. Gerüchte über einen kommenden Nachfolger des Mercedes-Benz 300 SL machten sofort die Runde. Als der Stuttgarter Autobauer die – wie man heute sagen würde – Konzeptstudie auf der IAA 1969 präsentierte, waren die Fans endgültig elektrisiert.

Selbst Blankoschecks, die Interessenten damals – so die Legende – nach Stuttgart schickten, sorgten nicht für einen Bau. Trotzdem blieb der C 111 in den nächsten Jahren ein Thema. Denn Mercedes erforschte unter Label „C 111“ rund zehn Jahre lang unterschiedliche Motor-Konzepte. Die zunächst eingesetzten Dreischeiben-Wankelmotoren befriedigten den damals oft perfektionistisch arbeitenden Autobauer nicht.

Wobei die Quellen streiten, ob nun die mangelnde Standfestigkeit oder eine unzureichende Leistungsentfaltung den Entwicklern ein Dorn im Auge waren. Mercedes stellte den C 111 auf einen Wankel mit vier Scheiben um. Mit diesem Motor stellte Mercedes-Benz 1970 den C 111 auf der Internationale Automobil-Ausstellung in Genf in die Auslage. Von den ursprünglichen Motoren hörten die Fans im Anschluss nichts mehr.

Wo kommen die Motoren her?

Mercedes schaffte es, den Blick der Öffentlichkeit stets auf die aktuellen Motoren zu lenken. Die, die vorgeben mehr zu wissen, „berichten“ gern von der Vernichtung des Altmetalls. Doch am Ende gilt wohl auch hier eher, „nichts genaues weiß man nicht“! Leider bringt auch das Auktionshaus an dieser Stelle kein Licht ins Dunkel. Denn es geht in seiner Ankündigung nicht darauf ein, wo die Motoren und die dazugehörigen Unterlagen die letzten Jahrzehnte überdauerten.

Nehmen wir daher einfach mal an, dass die Motoren echt sind. Dann könnte Felix Wankel eine Spur sein. Denn der Erfinder war damals in praktisch alle Projekte rund um seinen Motor involviert. Wankel war nicht nur Empfänger von Lizenzzahlungen. Im Gegenteil, Felix Wankel verkaufte seine Lizenzeinnahmen bereits 1971 nach Großbritannien, blieb der Entwicklung jedoch trotzdem eng verbunden. Auch wenn die spätestens mit der Ölkrise praktisch nur noch bei Mazda stattfand.

Bis zu seinem Tod im Jahr 1988 betrieb Wankel ein Forschungsinstitut. Die Ergebnisse seiner Forschungsarbeit verkaufte Wankel zwei Jahre vor seinem Ableben an Daimler-Benz. Um so mehr erstaunt das Auftauchen der Motoren. Ich bin wirklich gespannt, was wir über die Motoren in den nächsten Wochen hören und was für einen Preis das Wankel-Konvolut erzielt. Denn die 350.000 Euro sind ja „nur“ der Startpreis.

Details zur Auktion, die am 3. November 2018 stattfindet, gibt es bei Ni-Cola Classics.